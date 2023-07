Softball: Italia sconfitta in Canada Cup 2023 con le padrone di casa

L’Italia perde anche contro il Canada nella seconda partita di Canada Cup 2023. Le azzurre di Federico Pizzolini cedono il passo per 7-4 alla Softball City di Surrey, British Columbia; prossimo appuntamento stasera alle 20:30 italiane contro Israele.

Nel primo inning l’Italia non sfrutta le sue occasioni, il Canada sì: doppio di Entzminger, singolo di Leung, due punti a casa, Cacciamani subito sostituita da Toniolo che non può evitare il 3-0 canadese, ma altro non accade.

McKenzie Barbara piazza il fuoricampo nella terza ripresa, facendo accorciare le distanze all’Italia, ma è pronta la risposta di Leung che, con la stessa moneta, firma il 4-1; il 5-1 arriva poi su errori difensivi azzurri.

Nella quarta ripresa arriva l’home run da due punti di Entzminger, il che porta anche all’ingresso di Alice Nicolini al lancio per Toniolo. Nella quinta l’Italia mostra anche del buon softball contro il rilievo Reiner. Doppio di Gasparotto, singolo di Rotondo ed è 7-3, poi McKenzie Barbara firma anche il 7-4, che poi diventa il risultato finale con l’ingresso di Anderson che concede molto meno.

Foto: FIBS / Roberto Angotti