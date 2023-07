Pallanuoto, Mondiali 2023: le convocate del Setterosa e dove può arrivare

Tutto pronto per i Mondiali di pallanuoto a livello femminile: in palio, oltre ovviamente alle medaglie, in quel di Fukuoka ci sono anche due pass olimpici per Parigi 2024.

In scena anche il Setterosa di Carlo Silipo. Le azzurre l’anno scorso chiusero al quarto posto in quel di Budapest: l’obiettivo, ovviamente, è quello di migliorare il piazzamento in terra magiara, ma non sarà sicuramente facile. Alcune avversarie sono ancora di un livello superiore (USA almeno due o tre gradini sopra), servirà una vera e propria impresa.

Le convocate del Setterosa: Silvia Avegno (Matarò), Lucrezia Lys Cergol (Pallanuoto Trieste), Caterina Banchelli (RN Florentia), Roberta Bianconi (Fiamme Oro / Rapallo Pallanuoto), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi, Sofia Giustini e Agnese Cocchiere (SIS Roma), Claudia Roberta Marletta, Valeria Maria Grazia Palmieri, Giulia Viacava, Giuseppina Aurora Condorelli, Dafne Bettini, Veronica Gant (L’Ekipe Orizzonte).

La rosa è praticamente la stessa vista nelle più importanti competizioni del 2022, l’unica novità è rappresentata da Veronica Gant, difensore classe 2002 de L’Ekipe Orizzonte Catania. Per il resto la squadra è quella collaudata: una squadra molto molto giovane, con tante giocatrici che hanno però esperienza a livello internazionale.

Foto: Lapresse