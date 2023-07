Volley, Davide Mazzanti: “Mai entrate in partita. Gioco da stabilizzare per gli Europei”

L’Italia è stata sconfitta dalla Turchia con un secco 3-0 (25-20; 25-15; 25-18) nei quarti di finale della Nations League 2023 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa, giunte alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante grazie al sesto posto ottenuto nella fase preliminare, non sono mai riuscite a tenere testa alla compagine anatolica e hanno ceduto l’onore delle armi in poco più di un’ora di gioco sul campo di Arlington (Texas, USA).

Il CT Davide Mazzanti ha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “Il percorso è stato bello e continua, ma oggi non siamo mai entrati in partita. Siamo andati in difficoltà con i tempi in attacco da subito e questo ci ha destabilizzato. Loro ci hanno tenuto molto bene mentre noi facevamo fatica a trovare continuità di colpi. Questo ha influito su tutto, siamo stati leggeri al servizio mentre il muro difesa non ha mai funzionato come al solito. Abbiamo sbagliato tanto, ma so che fa parte di questo percorso di crescita anche se avremmo voluto giocarcela di più“.

Il tecnico ha poi proseguito: “Chiaramente la Turchia ha fatto benissimo mentre noi dovremo lavorare su quegli aspetti del gioco che oggi ci sono costati la sconfitta. Credo che al di là di questa partita ci portiamo dietro un grande patrimonio da questo viaggio che è stato lungo, difficile e che ci ha anche riservato delle gioie. Ho detto alle ragazze che questa non è la fine ma parte di questo cammino che proseguirà. Dobbiamo guardare quello che ci ha fatto arrivare qui alle Finals e poi mettere in campo qualcosa di più per migliorare quello che dovremo allenare in Italia. Adesso ci riposeremo un po’ e poi daremo stabilità al nostro gioco prima dell’Europeo”.

Foto: Lapresse