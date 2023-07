VIDEO Tour de France 2023, tappa di oggi: highlights e arrivo. Mohoric la spunta su Asgreen in una tappa pazza

Ancora una tappa caotica e spettacolare sulle strade del Tour de France 2023. Al termine di una frazione corsa a velocità folli (49.1 km/h di media, la più veloce di quest’anno, addirittura la quinta nella storia senza considerare le crono) e con uno sviluppo da “Classica del Nord”, è stato Matej Mohoric ad avere la meglio.

Lo sloveno ha così centrato la terza vittoria in carriera sulle strade della Grande Boucle e la terza vittoria per la Bahrain Victorious in questa edizione. Beffato al photofinish un Kasper Asgreen vicino alla clamorosa doppietta, terzo un generoso Ben O’Connor. Jasper Philipsen batte Mads Pedersen nella volata dei battuti, con Bettiol e Trentin che chiudono in top10.

Rivivi dunque le emozioni della tappa numero 19 del Tour de France 2023:

VIDEO HIGHLIGHTS TAPPA 19 TOUR DE FRANCE 2023

Foto: LaPresse