VIDEO Tour de France 2023, tappa di oggi: highlights e arrivo. Kwiatkowski beffa i big, ma Pogacar guadagna

Altro arrivo in salita al Tour de France 2023. Tredicesima tappa, traguardo sul Grand Colombier: non si giocano la vittoria i big perché ad anticiparli c’è un super Michal Kwiatkowski che agguanta la seconda vittoria in carriera alla Grande Boucle.

Il polacco batte il compagno di fuga Maxim van Gils, mentre da dietro arrivano gli uomini di classifica: Tadej Pogacar chiude terzo, stacca di 4” Jonas Vingegaard e continua a recuperare terreno.

Andiamo a rivivere nel dettaglio questa frazione.

VIDEO HIGHLIGHTS TREDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Foto: Lapresse