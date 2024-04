Liegi-Bastogne-Liegi 2024: programma, orari, tv, streaming, chi parteciperà

Siamo entrati nella settimana della Liegi-Bastogne-Liegi, che domenica 21 aprile chiuderà il Trittico delle Ardenne e il tradizionale periodo dedicato alle Classiche del Nord. La “Doyenne” è arrivata ormai alla sua edizione numero 110, ed è un ponte ideale verso la stagione dei Grandi Giri. Quest’anno si annuncia un duello straordinario, per la prima volta in questo 2024 si affronteranno faccia a faccia due fenomeni assoluti del ciclismo mondiale: il neerlandese Mathieu Van der Poel e lo sloveno Tadej Pogacar.

Il campione del Mondo in carica infatti dovrà vedersela con il formidabile sloveno, in quella che è la quarta Monumento della stagione. Van der Poel ha stradominato sia il Fiandre sia la Roubaix, mentre domenica all’Amstel Gold Race ha dato quasi l’impressione di non essere troppo interessato alla corsa. Tutte gare che Pogacar quest’anno ha deciso di saltare, con l’alfiere dell’UAE Team Emirates che ha messo il mirino sulla doppietta Giro-Tour, ma ha deciso di mettersi il pettorale per provare a conquistare la seconda Liegi della sua carriera. Oltre a parlare di chi ci sarà purtroppo bisogna fare i conti con le assenze. Non sarà al via per l’infortunio rimediato nella terribile caduta al Giro dei Paesi Baschi il bi-campione in carica Remco Evenepoel, con il Belgio che in precedenza aveva perso anche Wout Van Aert (che ha annunciato il forfait per la Corsa Rosa dolorosissimo per tutti gli appassionati).

Punta in alto anche la INEOS Grenadiers con l’eterno polacco Michał Kwiatkowski e il britannico Tom Pidcock, mentre il capitano designato della BORA – hansgrohe, orfana di Primoz Roglic, sarà il teutonico Maximilian Schachmann. Pattuglia azzurra che sarà corposa, e punterà soprattutto su Andrea Bagioli. La Lidl-Trek però si presenta con più frecce al proprio arco, e ha dimostrato di essere piuttosto in forma in questa campagna anche il danese Mattias Skjelmose.

Di seguito il calendario, il programma dettagliato, con orari di partenza e di arrivo della Liegi-Bastogne-Liegi 2024. La corsa sarà visibile in diretta sui canali della Rai (palinsesto da definire) e su Eurosport 1 a partire dalle 12.45. Si potrà vedere in streaming sua RaiPlay, Eurosport.it, Discovery +, SkyGo, DAZN e NowTV. Immancabile come sempre la DIRETTA LIVE testuale integrale di OA Sport.

PROGRAMMA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2024

Domenica 21 aprile

Orario di partenza: 10.15

Orario di arrivo: 16.40-17.10

LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai (palinsesto da definire), Eurosport 1 dalle 12.30

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery +, SkyGo, DAZN e NowTV.

Diretta Live testuale: OA Sport