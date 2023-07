VIDEO F1, GP Belgio 2023: highlights e sintesi Sprint Race. Verstappen vince in ogni condizione

Con l’asciutto, sul bagnato, in qualsiasi condizione il risultato non cambia. Max Verstappen ha infatti vinto la Sprint Race del GP del Belgio 2023, dodicesimo round del Mondiale 2023 di F1, dimostrando per l’ennesima volta superiorità assoluta anche in un contesto molto complesso, fortemente influenzato da un inizio contrassegnato da una pioggia che ha costretto la direzione di gara a ritardare l’inizio della prova imponendo poi la partenza lanciata dietro la safety car.

Proprio per questo motivo le battute iniziali della gara sono state molto particolari, con alcuni piloti che si sono effettivamente lanciati e tanti altri che hanno deciso di rientrare in pit-lane per passare alle gomme intermedie, sfruttando le condizioni atmosferiche in miglioramento e una pista via via sempre più asciutta.

Una volta completata la sosta per tutti Oscar Piastri, per la prima volta in carriera, si ritrova al comando, ma niente può fare successivamente – dopo l’ingresso i un’altra safety car intervenuta per un testa coda di Alonso – contro l’olandese, il quale si attacca con facilità a sei giri dalla fine sgusciando via e chiudendo la gara con ampio margine, rifilando +6.667 secondi all’oceanico e+10.733 a Pierre Gasly, terzo classificato davanti a Carlos Sainz, quarto dopo aver perso tre preziosissime posizioni nel caos iniziale dei box. Quinto invece Charles Leclerc. Rimasto attardato invece Perez a causa di un contatto con Hamilton (penalizzato) che gli ha perforato la pancia dell’auto, fattore che ha fatto perdere dinamicità al messicano, poi costretto al ritiro dopo essere andato lungo sulla ghiaia.

Riviviamo insieme i momenti salienti della Sprint Race valida per il GP del Belgio

HIGHLIGHTS SPRINT RACE GO BELGIO 2023





Foto: LaPresse