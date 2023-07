Vela, Test Event olimpico: Ugolini e Giubilei continuano a crescere, settimana positiva per Renna e Benini Floriani

È terminato ieri a Marsiglia il test event olimpico di vela, competizione che si è svolta nelle acque che tra un anno saranno teatro della rassegna a cinque cerchi di Parigi 2024. In Francia si è gareggiato in tutte le dieci classi olimpiche e tra i Paesi che si sono messi in mostra maggiormente c’è anche l’Italia.

La squadra azzurra ha conquistato degli ottimi risultati, il più importante dei quali è stato il trionfo dei giovani Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei tra i Nacra 17. La coppia tricolore ha compiuto l’impresa nell’ultima giornata, quella dedicata alla Medal Race, rimontando uno svantaggio di 11 punti sui finlandesi Sinem Kurtbay/Akseli Keskinen grazie al successo nella regata finale e al contemporaneo nono posto dei rivali. Da sottolineare che tutto questo è successo dopo un sabato molto difficile, in cui gli azzurri avevano distrutto la parte sinistra della prua del loro catamarano a causa di un incidente. Non era dunque facile tornare a gareggiare domenica dopo quanto successo, ma Ugolini/Giubilei non si sono fatti intimorire e hanno portato a casa un risultato di grandissimo spessore, che rende molto difficile la selezione interna per i Giochi Olimpici (si dovrà decidere tra la coppia vincitrice di questo evento, i campioni olimpici in carica Ruggero Tita e Caterina Banti e Bissaro-Frascari).

Ottima settimana anche per Nicolò Renna e Chiara Benini Floriani. Il primo ha conquistato il terzo posto nell’iQFoil maschile, mentre la seconda ha chiuso in terza posizione nell’ILCA 6. Bene anche Lorenzo Boschetti, che ha concluso la settimana al quarto posto nel Formula Kite maschile, e Giorgia Speciale, brava a ottenere un quinto posto di rilievo nell’iQFoil femminile.

Hanno fatto peggio degli atleti qui sopra citati, ma hanno comunque ottenuto degli interessanti piazzamenti in top ten, Lorenzo Brando Chiavarini nell’ILCA 7, Jana Germani e Giorgia Bertuzi nei 49erFX, e Giacomo Ferrari e Bianca Caruso nel 470 misto, tutti noni al termine della settimana, e Sofia Tomasoni, decima nel Formula Kite femminile. Più indietro invece Uberto Crivelli Visconti e Giulio Calabrò tra i 49er: i due azzurri non hanno mai trovato il giusto feeling con le acque francesi e hanno chiuso in 12ma posizione.

Al termine della settimana ha parlato il Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettore: “Sono particolarmente soddisfatto per quanto fatto da tutta la squadra in questo Test Event. Ho potuto verificare quanto di positivo stiamo portando avanti e che si rispecchia in un gruppo coeso, una grande determinazione e una preparazione fisico/atletica di alto livello. Poter raccogliere tre medaglie a Marsiglia riveste un significato psicologico notevole: la squadra italiana si è presentata al meglio mettendo in campo degli interpreti di prim’ordine. Abbiamo disputato nove medal stage su dieci classi e conquistato tre medaglie. Ringrazio i tecnici e gli atleti che hanno reso possibile questo risultato storico”.

Non è mancato poi anche il commento del Direttore Tecnico Michele Marchesini: “Una prestazione di squadra di altissimo livello. Al di là dei risultati, che ci confermano tra le nazioni di prima fascia, sono soddisfatto perché abbiamo centrato tutti gli obiettivi della trasferta a questo test Event Olimpico e in funzione sia delle Olimpiadi del prossimo anno che degli eventi di qualifica che ci attendono per raggiungerle. In queste settimane abbiamo raccolto dati e informazioni importanti sui quattro difficili campi di regata della baia di Marsiglia, sullo stato di forma degli atleti, sui setting delle attrezzature e soprattutto sugli assetti di squadra che analizzeremo con cura. Ora ci attende il lavoro di rifinitura in vista dei Mondiali unificati di qualifica Olimpica dell’Aia e quindi la trasferta in Olanda, rimaniamo concentrati e concreti. Come sempre”.

Foto: Pagina FB FIV