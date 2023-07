Ciclismo, Filippo Ganna su Luna Rossa alla Coppa America? L’idea di Max Sirena

A pochi giorni dai Mondiali di ciclismo, arriva una indiscrezione che incrocerebbe due eccellenze sportive italiane che avrebbero dell’incredibile. Avete mai pensato a Filippo Ganna nell’equipaggio di Luna Rossa? Ebbene, lo skipper Massimiliano Sirena questo pensierino lo ha fatto per davvero.

Innanzitutto, facciamo un po’ d’ordine sulla questione. Ciclismo e vela non hanno, almeno sulla carta nulla in comune. Ma entra in gioco la Coppa America, che nell’edizione del 2024 permetterà l’utilizzo dei cyclors, i ‘grinder-ciclisti’ che potranno usare la forza delle gambe e non solo per muovere l’imbarcazione, sfruttando quanto fece vedere New Zealand nel 2017 che vinse anche grazie a questa mossa.

Secondo Repubblica, Max Sirena sarebbe già al lavoro per trovare i tre cyclors che faranno parte della spedizione di Luna Rossa e si sarebbe messo in contatto con entrambi i CT delle Nazionali di riferimento di Pippo Ganna, Marco Villa per la pista e Daniele Bennati per la strada. L’uomo della Ineos-Grenadiers non sarebbe però l’unico profilo a cui Luna Rossa sarebbe interessata.

Anche gli altri equipaggi si stanno muovendo in questo senso, chiedendo a ciclisti professionisti di entrare a far parte del loro equipaggio. E ad aver incassato il primo sì pesante è NYYC American Magic, che avrà a disposizione Ashton Lambie, campione di inseguimento individuale nel 2021 battendo proprio Ganna e Jonathan Milan.

Foto: LaPresse