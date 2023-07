Vela, Test Event Olimpico: Ugolini-Giubilei vincono in rimonta tra i Nacra 17! Sul podio anche Nicolò Renna nell’iQFoil

Ultima giornata fantastica per l’Italia della vela al Test Event Olimpico, disputato nella baia di Marsiglia che tra un anno sarà teatro dei Giochi di Parigi 2024. Dopo il terzo posto ottenuto ieri da Chiara Benini Floriani nel singolo femminile ILCA 6, quest’oggi il movimento azzurro ha archiviato altri due pesanti piazzamenti sul podio che fanno ben sperare in vista del Mondiale a classi unificate di The Hague (qualificante per la rassegna a cinque cerchi).

Trionfo totale nel Nacra 17 per Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, che rimontano uno svantaggio di 11 punti sui finlandesi Sinem Kurtbay/Akseli Keskinen grazie al successo in Medal Race e al contemporaneo nono posto dell’equipaggio nordico. La giovane coppia italiana ha compiuto davvero una grande impresa, dopo l’incidente di ieri che aveva distrutto parte della prua sinistra del loro catamarano, lanciando un segnale importante alla concorrenza in ottica selezione interna per le Olimpiadi.

Terzo posto prestigioso dopo una settimana da protagonista nel windsurf maschile per il campione europeo in carica di iQFoil Nicolò Renna, bravo a superare una complessa semifinale prima di classificarsi 3° in una anomala Finale che ha visto tutti e tre i partecipanti squalificati per falsa partenza. Vittoria del padrone di casa francese Nicolas Goyard davanti al tedesco Sebastian Kordel.

Buona Medal Series in campo femminile per Giorgia Speciale, quinta classificata uscendo di scena in semifinale dopo aver superato il turno ai quarti di finale. Podio composto nell’ordine dall’israeliana Sharon Kantor, dalla britannica Emma Wilson e dall’olandese Sara Wennekes. Finale in crescendo tra i 49erFX per Jana Germani e Giorgia Bertuzzi, terze in Medal Race e none assolute in classifica generale dopo aver ottenuto proprio in extremis il pass per l’ultimo atto. Primo posto mai in discussione per le olandesi Odile Van Aanholt/Annette Duetz. Paesi Bassi in trionfo anche tra i 49er con Bart Lambriex/Floris Van de Werken

