United Rugby Championship, Snyman: “Felice di essere di nuovo a Treviso, vogliamo i playoff”

Eli Snyman è stato uno dei colpi di mercato di questa estate del Benetton Treviso, con la seconda linea che torna a Monigo dopo aver vestito la maglia biancoverde già dal 2019 al 2021. Negli ultimi due anni, invece, il giocatore sudafricano ha giocato con i Leicester Tigers, ma ora è pronto a tornare nell’United Rugby Championship con una squadra che già conosce bene e ha già ben in mente gli obiettivi da voler raggiungere.

“Quest’anno il Benetton ha fatto un ottimo lavoro, sia sotto il profilo dei risultati sia sotto il profilo del rafforzamento della rosa. Per la prossima stagione l’obiettivo sarà quello di fare i playoff e di puntare a giocare partite importanti con le migliori squadre” ha dichiarato Snyman intervistato dal Gazzettino Veneto.

“L’importante sarà trovare la giusta alchimia fra giocatori esperti e giocatori giovani. Vorrei essere un riferimento per i giovani, come è successo a me quando io mi trovavo ad essere in quella situazione. Mi metterò a disposizione per chiarirgli i dubbi che avranno e aiutarli a migliorarsi” le sue parole, parlando dei compagni di squadra con cui scenderà in campo.

E per Eli Snyman il ritorno in una squadra dove ha giocato lasciando un ottimo ricordo è uno stimolo in più. “Sono molto contento di tornare qui, dopo la mia esperienza a Leicester in Inghilterra, ho imparato molto come giocatore, giorno dopo giorno. Sono stati due anni fantastici: ora sono entusiasta di poter iniziare la mia seconda avventura a Treviso. Durante la mia prima esperienza qui mi ero trovato bene, e anche quando sono andato via ho continuato a seguire e a sentirmi con parte dei compagni della squadra. Appena sono tornato tutti mi hanno accolto a braccia aperte: come se non fossi mai andato via” ha concluso.

Foto: Ettore Griffoni – LPS