United Rugby Championship: Benetton Treviso, le amichevoli estive

Si avvicina la nuova stagione ovale e la Benetton Treviso ha previsto tre match amichevoli quest’estate per preparare al meglio sia l’United Rugby Championship sia la Challenge Cup. Tre test utili per iniziare a capire quali saranno gli obiettivi per la nuova stagione.

La prima è fissata per sabato 30 settembre, alle ore 19:00, a Monigo contro gli irlandesi dell’Ulster Rugby. Sarà la gara che inaugura ufficialmente la stagione 2023/2024 dei Leoni. La seconda si giocherà venerdì 6 ottobre, alle ore 19:00, sempre tra le mura amiche di Monigo contro le Zebre Parma. Sarà un’importante occasione per vedere all’opera i migliori talenti under 23 delle due franchigie italiane.

L’ultima esibizione prima del campionato vedrà i biancoverdi sfidare venerdì 13 ottobre il Perpignan, alle ore 20:00. I ragazzi di coach Bortolami giocheranno in Francia l’ultimo test prima della partenza del campionato. Ai test sopra menzionati, lungo il corso della preparazione estiva, si aggiungeranno una serie di allenamenti congiunti che il Benetton Rugby svolgerà insieme ai club della Serie A Elite.

BENETTON TREVISO – AMICHEVOLI

Benetton Rugby vs Ulster – sabato 30 settembre ore 19:00 allo Stadio Monigo

Benetton Rugby vs Zebre Parma – venerdì 6 ottobre ore 19:00 allo Stadio Monigo

Perpignan vs Benetton Rugby – venerdì 13 ottobre alle 20:00 allo Stade Aimé Giral

Foto: Alfio Guarise – LPS