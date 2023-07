United Rugby Championship 2023-2024, rilasciato il calendario. A dicembre i due derby tra Benetton e Zebre

Inizierà in ritardo rispetto al solito la prossima stagione della United Rugby Championship: a causa della Coppa del Mondo di rugby il via all’annata 2023-2024 della manifestazione avverrà sabato 21 ottobre, con Benetton Rugby e Zebre Parma che esordiranno in casa.

Come nella scorsa stagione, i due derby tra le formazioni italiane si disputeranno alla fine dell’anno solare: prima sfida a Parma sabato 23 dicembre 2023, secondo atto sabato 30 dicembre 2023 a Monigo. Dopo 18 turni la stagione regolare terminerà sabato 1° giugno 2024.

Le prime otto della regular season avranno accesso ai quarti di finale, in programma venerdì 7 e sabato 8 giugno, mentre le semifinali si disputeranno sabato 15 giugno, infine la Grand Final è calendarizzata per sabato 22 giugno.

CALENDARIO UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP 2023-2024

Round 1

Sabato 21 ottobre 2023, ore 14.00, Stadio Lanfranchi (Parma) – Zebre Parma v Ulster Rugby

Sabato 21 ottobre: Cardiff Rugby vs Benetton Rugby – Cardiff Arms Park 18:15

Round 2

Sabato 28 ottobre 2023, ore 14:00 italiane, Swansea.com Stadium (Swansea) – Ospreys v Zebre Parma

Domenica 29 ottobre: Benetton Rugby vs Munster – Stadio Monigo ore 15:00

Round 3

Sabato 4 novembre 2023, ore 14:00, Stadio Lanfranchi (Parma) – Zebre Parma v Vodacom Bulls

Domenica 5 novembre: Benetton Rugby vs Emirates Lions – Stadio Monigo ore 14:30

Round 4

Venerdì 10 novembre 2023, ore 18:30, Stadio Lanfranchi (Parma) – Zebre Parma v Cell C Sharks

Sabato 11 novembre: Benetton Rugby vs DHL Stormers – Stadio Monigo 16:00

Round 5

Venerdì 17 novembre 2023, ore 20:35, Stadio Lanfranchi (Parma) – Zebre Parma v Cardiff Rugby

Sabato 18 novembre: Glasgow Warriors vs Benetton Rugby – Scotstoun Stadium 20:35

Round 6

Venerdì 24 novembre: Edinburgh vs Benetton Rugby – DAM Health Stadium 20:35

Sabato 25 novembre 2023, ore 13:55 italiane, Emirates Airline Park (Johannesburg) – Emirates Lions v Zebre Parma

Round 7

Sabato 2 dicembre 2023, ore 18:15 italiane, TBC – DHL Stormers v Zebre Parma

Sabato 2 dicembre: Benetton Rugby vs Ospreys – Stadio Monigo 20:35

Round 8

Sabato 23 dicembre 2023, ore 14:00, Stadio Lanfranchi (Parma) – Zebre Parma v Benetton Rugby

Round 9

Sabato 30 dicembre: Benetton Rugby vs Zebre Parma – Stadio Monigo 14:30

Round 10

Venerdì 16 febbraio 2024, ore 20:35, Stadio Lanfranchi (Parma) – Zebre Parma v Edinburgh Rugby

Sabato 17 febbraio: Leinster vs Benetton Rugby – RDS Arena 16:00

Round 11

Venerdì 1 marzo 2024, ore 20:35 italiane, Thomond Park (Limerick) – Munster Rugby v Zebre Parma

Sabato 2 marzo: Benetton Rugby vs Glasgow Warriors – Stadio Monigo 16:00

Round 12

Sabato 23 marzo: Scarlets vs Benetton Rugby – Parc Y Scarlets 16:00

Sabato 23 marzo 2024, ore 20:35, Stadio Lanfranchi (Parma) – Zebre Parma v Leinster Rugby

Round 13

Venerdì 29 marzo 2024, ore 20:35 italiane, Rodney Parade (Newport) – Dragons v Zebre Parma

Sabato 30 marzo: Benetton Rugby vs Connacht – Stadio Monigo 14:00

Round 14

Sabato 20 aprile: Benetton Rugby vs Dragons – Stadio Monigo 15:00

Sabato 20 aprile 2024, ore 20:35 italiane, Sportsground (Galway) – Connacht Rugby v Zebre Parma

Round 15

Venerdì 26 aprile: Ulster vs Benetton Rugby – Kingspan Stadium 20:35

Sabato 27 aprile 2024, ore 14:00, Stadio Lanfranchi (Parma) – Zebre Parma v Glasgow Warriors

Round 16

Venerdì 10 maggio 2024, ore 20:35 italiane, DAM Health Stadium (Edimburgo) – Edinburgh Rugby v Zebre Parma

Sabato 11 maggio: Cell C Sharks vs Benetton Rugby – Hollywoodbets Kings Park 16:05

Round 17

Venerdì 17 maggio 2024, ore 20:35 italiane, Parc y Scarlets (Llanelli) – Scarlets v Zebre Parma

Sabato 18 maggio: Vodacom Bulls vs Benetton Rugby – Loftus Versfeld Stadium 14:00

Round 18

Venerdì 31 maggio 2024, ore 20:35 italiane, Scotstoun Stadium (Glasgow) – Glasgow Warriors v Zebre Parma

Sabato 1 giugno: Benetton Rugby vs Edinburgh – Stadio Monigo 14:00

Quarti di finale

7-8 giugno 2024

Semifinali

15 giugno 2024

Grand Final

22 giugno 2024

Foto: LiveMedia/Alfio Guarise