Pallanuoto, Mondiali 2023: il girone del Settebello ai raggi X. I quarti di finale sembrano essere assicurati

Tutto pronto per i Mondiali di pallanuoto in quel di Fukuoka. Debutto lunedì nella prima mattinata italiana per il Settebello di Sandro Campagna che in terra nipponica punta molto in alto.

LA FORMULA DEI GIRONI

Vista e rivista la formula per i Mondiali di pallanuoto. Quattro raggruppamenti da quattro squadre: le prime di ogni girone vanno direttamente ai quarti di finale, mentre seconda e terza saranno impegnate negli ottavi. Ricordiamo che in palio per le finaliste ci sono due pass per Parigi 2024.

I GIRONI DEI MONDIALI 2023

A: Stati Uniti, Australia, Kazakistan, Grecia

B: Cina, Francia, Canada, Italia

C: Croazia, Ungheria, Argentina, Giappone

D: Sudafrica, Serbia, Montenegro, Spagna

GIRONE DELL’ITALIA

Nessun patema per il Settebello. Almeno, guardando il pronostico della vigilia, i quarti di finale dovrebbero essere assicurati. Debutto con la Francia che, guardando alle Olimpiadi di casa, sta continuando a crescere come valore della rosa, ma resta comunque nettamente inferiore ai vicecampioni del mondo. Poi Canada e Cina per Di Fulvio e compagni: in entrambi i casi probabile goleada.

