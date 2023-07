Rugby, la formazione dell’Italia che si giocherà la salvezza contro il Giappone ai Mondiali Under 20

L’Italia dovrà giocarsi la permanenza nel primo gruppo di merito ai Mondiali Under 20 2023 di rugby: domani, venerdì 14 luglio, alle ore 12.00 gli azzurrini giocheranno contro i pari età del Giappone la finale per l’11° posto al Danie Craven Stadium di Stellenbosch, in Sudafrica. L’Italia, guidata dal capo allenatore Massimo Brunello, in caso di vittoria otterrà la permanenza nel Championship, mentre in caso di sconfitta subirà la retrocessione nel Trophy. Al sito federale hanno presentato la gara il tecnico Massimo Brunello ed il mediano d’apertura Giovanni Sante.

Questa l’analisi del capo allenatore dell’Italia, Massimo Brunello: “Contro il Giappone ci aspetta una gara difficile, sia per il valore dell’avversario, sia per quello che mette in palio. Chiaro che in questo momento abbiamo il nostro destino nelle nostre mani, ma solo l’Italia vera potrà giocarselo a pieno titolo come è stato nelle ultime due edizioni del Sei Nazioni, e, come abbiamo visto contro il Sudafrica, anche in questo torneo. Il Giappone è una squadra che sa giocare a rugby, molto organizzata nelle strutture di gioco, tecnicamente di buon livello, e noi dovremo giocare il nostro miglior rugby per sfruttare i nostri punti forti, portando a casa il risultato e la permanenza nel Championship: per molti ragazzi si tratterà dell’ultima partita in questo gruppo, sono fiducioso che tutti daranno il massimo anche per questo“.

Sulla stessa lunghezza d’onda il mediano d’apertura azzurro, Giovanni Sante: “Abbiamo tanta pressione, sappiamo di aver fallito l’appuntamento con Fiji che ora ci avrebbe garantito un match di tutt’altro tipo contro l’Argentina, ma sappiamo anche perché ci siamo messi nei guai da soli, e su questo abbiamo lavorato in questi giorni. Contro un avversario come il Giappone servirà la miglior Italia possibile, ognuno di noi giocatori è chiamato a prendersi la propria responsabilità mettendosi completamente a servizio del collettivo: in settimana assieme allo staff abbiamo preparato la gara in profondità, abbiamo studiato le loro caratteristiche e siamo pronti a giocare questi ultimi 80 minuti dando tutto. Per tanti di noi saranno non solo gli ultimi 80 minuti del Mondiale, ma anche gli ultimi 80 minuti con questa maglia addosso, una maglia per la quale abbiamo dato tanto e che ci ha dato tanto, e che ora vogliamo e dobbiamo onorare come mai prima“.

LA FORMAZIONE DELL’ITALIA

15. BRISIGHELLA Simone (2004, Rugby Viadana 1970)

14. GESI Alessandro (2003, Livorno Rugby)

13. ELETTRI Lorenzo (2004, Rugby Rovigo Delta)

12. PASSARELLA Dewi (2003, Benetton Rugby Treviso)

11. BOZZONI Filippo (2003, Rugby Calvisano)

10. SANTE Giovanni (2003, Montpellier Hérault Rugby)

9. CASILIO Lorenzo (2004, Rugby Paese)

8. BOTTURI Jacopo (2004, Rugby Calvisano)

7. ODIASE David (CAP – 2003, Oyonnax Rugby)

6. BERLESE Carlos (2003, Ruggers Tarvisium)

5. TURRISI Pietro (2003, Racing Club Paris)

4. PONTARINI Enrico (2003, Rugby Casale)

3. GALLORINI Marcos Francesco (2004, Unione Rugby Capitolina)

2. GASPERINI Nicholas (2004, Stade Français Paris)

1. PISANI Federico Domenico (2004, Verona Rugby)

A disposizione:

16. QUATTRINI Giovanni (2003, Asd Rugby Milano)

17. BARTOLINI Riccardo (2003, Cavalieri U.R. Prato Sesto)

18. BERNARDINELLO Matteo (2003, Petrarca Rugby)

19. MATTIOLI Alex (2003, Rugby Colorno 1975)

20. LAVORENTI Filippo (2003, CUS Torino)

21. BATTARA Sebastiano (2003, Mogliano Veneto Rugby)

22. DOUGLAS Matthias Leon (2003, Mogliano Veneto Rugby)

23. BOZZO Nicola (2004, US A. Perpignan)

Foto: LiveMedia/Mattia Radoni