Rugby, Challenge Cup 2023-2024: definito il calendario di Zebre e Benetton nella seconda competizione continentale

Zebre Parma e Benetton Rugby disputeranno la Challenge Cup 2023-2024, ovvero la seconda competizione continentale: sono stati diramati i calendari della prossima stagione delle Coppe Europee, che avranno nella Champions Cup il torneo principale.

Nella Challenge Cup le formazioni italiane giocheranno nella prima fase due incontri in casa e due in trasferta: le Zebre Parma sono state inserite nella Pool 1, mentre il Benetton Rugby affronterà la Pool 2. Nel complesso le squadre in corsa sono 18, divise in 3 Pool da 6.

Le prime 4 squadre di ogni Pool si qualificheranno per la fase ad eliminazione diretta, che scatterà con gli ottavi di finale, dove si uniranno, alle 12 qualificate, le 4 formazioni che retrocederanno dalla Champions Cup, ovvero le quinte classificate di ciascuna delle 4 Pool.

COPPE EUROPEE RUGBY 2023-2024

CHAMPIONS CUP 2023-2024

Pool 1: Saracens, Union Bordeaux-Bègles, Vodacom Bulls, Bristol Bears, Connacht Rugby, Lyon.

Pool 2: Stade Toulousain, Cardiff Rugby, Bath Rugby, Racing 92, Harlequins, Ulster Rugby.

Pool 3: Munster Rugby, Aviron Bayonnais, Glasgow Warriors, Exeter Chiefs, RC Toulon, Northampton Saints.

Pool 4: Stade Rochelais, Stade Français Paris, Leicester Tigers, DHL Stormers, Leinster Rugby, Sale Sharks.

CHALLENGE CUP 2023-2024

Pool 1: Toyota Cheetahs, Section Paloise, Dragons RFC, Zebre Parma, Oyonnax Rugby, Cell C Sharks.

Pool 2: Ospreys, USAP, Newcastle Falcons, Emirates Lions, Montpellier Hérault Rugby, Benetton Rugby.

Pool 3: Edinburgh Rugby, Castres Olympique, ASM Clermont Auvergne, Black Lion, Gloucester Rugby, Scarlets.

CALENDARIO CHALLENGE CUP 2023-2024

Round 1

Sabato 9 dicembre 2023, ore 14:00, Stadio Lanfranchi (Parma) – Zebre Parma v Toyota Cheetahs

Sabato 9 dicembre – ore 18.30 – Ospreys vs Benetton Rugby – Swansea.com Stadium

Round 2

Sabato 16 dicembre 2023, ore 14:00, Stade Charles-Mathon (Oyonnax) – Oyonnax Rugby v Zebre Parma

Sabato 16 dicembre – ore 16.15 – Benetton Rugby vs USAP Perpignan – Stadio Monigo

Round 3

Venerdì 12 gennaio – ore 21.00 – Newcastle Falcons vs Benetton Rugby – Kingston Park

Sabato 13 gennaio 2024, ore 16:15, Stadio Lanfranchi (Parma) – Zebre Parma v Dragons

Round 4

Sabato 19 gennaio – ore 16.15 – Benetton Rugby vs Montpellier Rugby – Stadio Monigo

Sabato 20 gennaio 2024, ore 14:00, Stade du Hameau (Pau) – Section Paloise v Zebre Parma

Ottavi di finale

5/6/7 aprile 2024

Quarti di finale

12/13/14 aprile 2024

Semifinali

3/4/5 maggio 2024

Finale Challenge Cup

Venerdì 24 maggio 2024, Tottenham Hotspur Stadium

Finale Champions Cup

Sabato 25 maggio 2024, Tottenham Hotspur Stadium

Foto: LiveMedia/Alfio Guarise