Tuffi, Tocci-Marsaglia mancano un’occasione e sono sesti ai Mondiali. Oro alla Cina nel trampolino 3 metri sincro

Tanti rimpianti ed una medaglia di bronzo alla portata sfumata per Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia. Nell gara del sincro maschile dai tre metri i due azzurri concludono al sesto posto in una gara dove il podio era sicuramente fattibile per la coppia italiana, che deve quindi rimandare la conquista del pass olimpico. Medaglia d’oro per la solita Cina, con l’argento per la Gran Bretagna ed il bronzo per la Francia.

Wang Zongyuan e Long Daoyi hanno vinto nettamente con il punteggio complessivo di 456.33. I cinesi hanno commesso un errore nel triplo e mezzo ritornato raggruppato (73.44), ma nell’ultimo tuffo, il quadruplo e mezzo avanti raggruppato, sono riusciti addirittura a superare il muro dei 100 punti (100.32), andando a prendersi meritatamente la medaglia d’oro.

Argento come detto per la coppia britannica composta da Jack Laugher ed Anthony Harding (424.62), che comunque hanno provato a dare filo da torcere ai cinesi, visto che si trovavano a soli otto punti prima dell’ultimo tuffo. Sul podio sale anche la Francia con Jules Bouyer ed Alexis Jandard (389.10), che sono comunque stati protagonisti di una gara senza sbavature e di ottimo livello.

Quarti gli americani Tyler Downs/Greg Duncan (385.23), che hanno sbagliato l’uno e mezzo rovesciato con tre avvitamenti (63.00), ma comunque hanno conquistato il pass olimpico. Quinta un’ottima Spagna con Abadia/Garcia Boissier (383.61).

Arriviamo agli azzurri ed alla delusione per una medaglia che poteva tranquillamente essere al collo di Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci. Sesto posto a 380.97 per la coppia italiana, che ha pagato a carissimo prezzo l’errore nel triplo e mezzo ritornato raggruppato (60.18). Non è bastato un quadruplo e mezzo avanti da 77.52 per tentare la rimonta e prendersi almeno il pass olimpico.