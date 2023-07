Tuffi, Mondiali 2023: Jodoin Di Maria e Biginelli mancano finale e pass olimpico dalla piattaforma

Non ci saranno italiane nella finale della piattaforma femminile ai Mondiali di tuffi a Fukuoka. Un verdetto che fa molto male alla squadra azzurra, dopo una semifinale veramente amara per le nostre portacolori. Sarah Jodoin Di Maria e Maia Biginelli hanno concluso rispettivamente al sedicesimo e diciottesimo posto ed in questo modo rimandano anche la conquista del pass olimpico.

I rimpianti sono soprattutto per Jodoin Di Maria, visto che la finale ed il pass erano obiettivi alla portata di una tuffatrice sempre molto regolare e che si era anche ben comportare in questa stagione in Coppa del Mondo. Anche nell’eliminatoria l’azzurra era stata bravissima, chiudendo addirittura al quarto posto con 326.95, punteggio che le avrebbe dato comodamente la qualificazione alla finale.

Purtroppo l’italo-canadese ha sbagliato fin dall’inizio con il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo e il sipario è calato poi con i soli 44 punti con il triplo e mezzo ritornato raggruppato. Alla fine sono arrivati 64 punti con il doppio indietro con un avvitamento e mezzo dalla verticale, con Jodoin Di Maria che ha concluso ad appena 277.10.

Maia Biginelli aveva illuso con un fantastico triplo e mezzo avanti carpiato (72 punti). Purtroppo poi la romana ha cominciato a sbagliare e ha staccato la spina con largo anticipo. Ha chiuso al diciottesimo posto con 247.30, ma comunque il suo obiettivo era quello di provare a raggiungere la semifinale.

La medaglia d’oro sembra già essere sul collo della cinese Quan Hongchan (451.40), che ha dominato eliminatoria e semifinale, staccando di 21 punti la connazionale Chen Yuxi. Terza la messicana Gabriela Agundez Garcia (345.45) davanti all’americana Delaney Schnell (336.55) e alla canadese Caeli McKay (324.05). Da segnalare l’inaspettata eliminazione della britannica Andrea Spendolini Sirieix, terza dopo l’eliminatoria anche con distacco sulle avversarie, ma incredibilmente solo tredicesima in semifinale con un clamoroso errore proprio sull’ultimo tuffo.

FOTO: LaPresse