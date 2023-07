Tuffi, Mondiali 2023: decima medaglia d’oro per la Cina. Marsaglia e Tocci non si confermano nella finale dai tre metri

La Cina arriva in doppia cifra nelle medaglie d’oro conquistate ai Mondiali di tuffi a Fukuoka. Il decimo titolo è quello di Wang Zongyuan, che ha trionfato davanti ad un fenomenale Osmar Olvera Ibarra, con il messicano che ha saputo battere anche l’altro cinese Long Daoyi. Purtroppo gli italiani non sono riusciti a confermarsi dopo la semifinale di ieri, con Marsaglia e Tocci penultimo ed ultimo, forse scarichi dopo la conquista del pass olimpico.

Wang Zongyuan si è imposto con il punteggio di 538.10, dove spicca un eccellente triplo e mezzo rovesciato raggruppato da 98.00. La consueta doppietta cinese è stata evitata dal messicano Olvera Ibarra, che ha disputato una finale incredibile, sfondando anche il muro dei 500 punti (507.50), con un sensazionale doppio e mezzo avanti con tre avvitamenti da 99.45. Come detto terza piazza per il cinese Long Daoyi (499.75), con il quarto posto dell’americano Andrew Capobianco (448.00) ed il quinto del messicano Rodrigo Diego Lopez (439.80).

Purtroppo è stata una finale deludente per i colori azzurri. Lorenzo Marsaglia ha concluso undicesimo con un punteggio complessivo di 379.95. Il romano aveva cominciato molto bene, in particolare con un doppio e mezzo avanti con due avvitamenti da 76.50. Purtroppo Marsaglia ha completamente sbagliato il triplo e mezzo rovesciato raggruppato (35.00) e poi ha sporcato anche il triplo e mezzo ritornato raggruppato (59.50). In chiusura poi un quadruplo e mezzo avanti carpiato da 68.40.

Ha fatto peggio Giovanni Tocci, con 365.95 ed il dodicesimo posto. Il calabrese aveva fatto sognare dopo le prime due rotazioni, visto che era terzo dopo un fantastico doppio e mezzo avanti con due avvitamenti da 79.90. Successivamente sono arrivati gli errori pesanti con il doppio e mezzo indietro carpiato (46.50) e con il doppio e mezzo rovesciato carpiato (45.00). Dopo un quadruplo e mezzo avanti da 74.10, purtroppo un altro errore nel triplo e mezzo ritornato raggruppato (47.60).

