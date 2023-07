Tuffi, Giovannini: “Siamo alla seconda uscita ufficiale”; Timbretti Gugiu: “Cresciuti col passare delle rotazioni”

Ai Mondiali 2023 di tuffi, in corso a Fukuoka, in Giappone, nella finale della piattaforma sincro da 10 metri maschile l’Italia raccoglie l’ottavo posto con Riccardo Giovannini ed Eduard Timbretti Gugiu. I due azzurri a fine gara hanno parlato al sito federale.

L’analisi di Riccardo Giovannini: “Considerando che siamo alla seconda uscita ufficiale, direi che è andata benissimo, siamo davanti a coppie come Germania ed Austria che stanno insieme da tanto tempo. Noi possiamo crescere molto ed in questi mesi lavoreremo per migliorare soprattutto il sincronismo“.

Eduard Timbretti Gugiu guarda il bicchiere mezzo pieno: “Abbiamo sbagliato solamente il secondo obbligatorio, poi siamo stati bravissimi e siamo cresciuti tuffo dopo tuffo“.

Foto: LaPresse