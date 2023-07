Tuffi, Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia non approdano alla Finale dal metro a Fukuoka

Calato il sipario sui preliminari della gara maschile dal metro, validi per la prima giornata dei Mondiali 2023 di tuffi a Fukuoka (Giappone). Nella Prefectural Pool della città nipponica, dopo che Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi hanno centrato il loro obiettivo di entrare nella Finale di domani alle 15.30 locali (ore 08.30 italiane), puntavano a fare lo stesso Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci nelle medesima prova.

L’esito dell’eliminatoria però non ha sorriso ai nostri due portacolori, con Tocci che ha concluso 14° (354.00) e Marsaglia 18° (340.70). Due prestazioni non perfette per i tuffatori nostrani, che avrebbero avuto bisogno di mettere insieme sei rotazioni pulite e senza sporcature di sorta.

Il calabrese ha pagato dazio nel doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento (62.40), nel doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato (48.00) e non ha trovato quel quid in più nel doppio salto mortale e mezzo ritornato raggruppato (65.10). Ancor meno convincente la prestazione di Marsaglia, che a Cracovia aveva vinto il bronzo continentale andando oltre i 400 punti.

Il tuffatore romano ha sbagliato il salto mortale e mezzo rovesciato con due avvitamenti e mezzo (43.50) e il doppio salto mortale e mezzo indietro raggruppato (46.50), non siglando il punteggio super nel doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato (55.50). Pertanto, la chiusura con il doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento da 65.60 non è stato sufficiente per consentire all’azzurro di superare il taglio.

In Finale (domenica 16 luglio alle 7.30 italiane) ci saranno quindi il cinese Peng Jianfeng (403.75), il messicano Osmar Olvera Ibarra (395.85), il britannico Jordan Houlden (374.90), l’australiano Shixin Li (374.50), il cinese Zheng Jiuyuan (371.65), lo svizzero Jonathan Suckow (369.00), il tedesco Moritz Wesemann (364.45), l’americano Jack Ryan (363.75), il coreano Woo Haram (362.65), l’altro messicano Juan Manuel Celaya Hernandez (362.30), il francese Jules Bouyer (361.50) e l’ucraino Danylo Konovalov (360.25).

Foto: European Games 2023