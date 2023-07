Tuffi, Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia in Finale dai tre metri a Fukuoka! Gli azzurri volano a Parigi 2024

Calato il sipario sulla semifinale della gara maschile dai tre metri alla Prefectural Pool di Fukuoka (Giappone), prova valida per i Mondiali 2023 di tuffi. Un penultimo atto importante dal momento che, come da regolamento, i primi dodici classificati (chi ha staccato il biglietto per la Finale di domani alle 11.00 italiane) hanno conquistato la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Missione compiuta per Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, che si sono fatti trovare pronti all’appuntamento e hanno ottenuto il pass a Cinque Cerchi. I due azzurri, infatti, hanno terminato in settima e ottava posizione la semifinale, mettendo in mostra una buona consistenza nelle sei rotazioni di una specialità particolarmente complessa.

Tocci ha iniziato con il piglio giusto, raccogliendo 79.05 dal triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato e 74.80 dal doppio salto mortale e mezzo avanti con 2 avvitamenti carpiato. Il tuffato calabrese ha stretto i tenti nel doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato (63.00) e nel doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato (66.00), prima di ottenere un buon score con il quadruplo e mezzo avanti (81.70) e con il triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (71.40). Un totale per lui di 435.95,

Bene anche Marsaglia, che con il triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato ha raccolto 71.30 punti e con il doppio salto mortale e mezzo avanti con 2 avvitamenti carpiato 76.50. Sporcature ci sono state nel doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato (64.50), come anche nel triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (64.60), raccogliendo invece buoni riscontri nel triplo salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato (73.50) e nel quadruplo e mezzo avanti (79.80). Per Lorenzo, quindi, 430.20.

Come da previsione, dominio cinese con Wang Zongyuan capace di totalizzare un punteggio fantastico di 546.25, con un il quadruplo e mezzo avanti da 102.60 (media del 9.0). Alle sue spalle il connazionale Long Daoyi (495.80) e il britannico Daniel Goodfellow (477.20).

