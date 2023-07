Tuffi, Chiara Pellacani: “Iniziato bene i Mondiali”; Elena Bertocchi: “Finalmente sto bene fisicamente!”

E questa è andata. Ha preso il via nella notte italiana (03.00) la rassegna iridata degli sport acquatici e il programma dei tuffi ha preso il via con i preliminari della gara femminile dal metro. L’Italia vedeva al via Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi ed entrambe le azzurre hanno centrato l’ingresso nella Finale di domani alle 15.30 locali (o8.30 italiane).

Chiara, vincitrice dell’oro dai tre metri nei recenti Giochi Europei di Cracovia (Polonia), ha terminato l’eliminatoria in quinta posizione con il punteggio di 243.45, mentre Bertocchi si è classifica nona con lo score di 242.00. Brave entrambe le italiane a venir fuori, dopo una partenza non entusiasmante in un contesto di alta qualità. Neanche a dirlo, le migliori sono state le due cinesi: Lin Shan ha totalizzato 291.25 e Li Yajie 283.35. Da sottolineare che questa specialità non fa parte del programma olimpico e quindi non è in gioco la qualificazione.

“Non potevano iniziare meglio i miei mondiali. Non ho preparato molto il metro, devo essere onesta, perché siamo concentrati sulle specialità olimpiche, però in finale può succedere di tutto ed io ovviamente punto a crescere“, le parole di Pellacani, orientata più al trampolino tre metri proprio per il suo essere gara a Cinque Cerchi.

Sorridente anche Elena, reduce da un periodo molto difficile e dai problemi alla schiena, finalmente risolti, considerando l’operazione subìta l’anno passato: “Finalmente sto bene fisicamente e ciò mi fa vivere le gare in maniera diversa, più rilassata. Oggi non era facile perché la concorrenza era tanta e di buon livello. E’ un buon punto di partenza e ho davanti a me ancora tante gare. Il sogno sarebbe la qualificazione alla finale dai 3 metri e quindi la conquista del pass olimpico“.

Foto: LaPresse