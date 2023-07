Tuffi, Cassiel Rousseau lascia i cinesi di sasso e fa la storia: campione del mondo dalla piattaforma 10 metri!

Straordinaria impresa di Cassiel Rousseau, che trionfa dalla piattaforma ai Mondiali di Fukuoka. L’australiano evita così l’en plein alla Cina, che manca l’oro proprio all’ultima gara della rassegna iridata. Un capolavoro quello di Rousseau, che ha chiuso davanti a Lian Junjie e Yang Hai, i quali completano il podio insieme all’australiano.

Una finale di altissimo livello, con Rousseau che è stato capace di chiudere con un punteggio complessivo di 520.85, con due tuffi sopra i 90 punti: il triplo e mezzo rovesciato raggruppato da 91.80 e soprattutto un clamoroso quadruplo e mezzo avanti raggruppato da 98.05, che gli ha consegnato la medaglia d’oro.

Lian Junjie si è fermato a 512.35, complici i 70 punti con il doppio e mezzo rovesciato raggruppato. Yang Hao invece ha concluso con 504.00, riuscendo a difendere il podio dai britannici Noah Williams (499.15) e Kyle Kothari (497.35), rispettivamente quarto e quinto in classifica.

Quest’ultima finale non vedeva presenti tuffatori azzurri, visto che Riccardo Giovannini ed Eduard Sargent Larsen non erano riusciti a superare l’eliminatoria. Si chiude un Mondiale comunque molto positivo per l’Italia, con due medaglie (una in più rispetto all’edizione dello scorso anno) e quattro pass olimpici oltre a quello già conquistato da Chiara Pellacani dai tre metri.

Proprio la romana è stata protagonista delle medaglie azzurre, con il bronzo odierno con Matteo Santoro nel sincro misto dai tre metri e poi soprattutto quello con Elena Bertocchi nel sincro femminile dai tre metri, che è anche gara olimpica.

