Triathlon, i convocati dell’Italia per i Mondiali sprint e di staffetta: 9 azzurri in gara ad Amburgo

Giornata di vigilia ad Amburgo per il triathlon in vista dei Campionati Mondiali di sprint e staffetta, che si svolgeranno da giovedì 13 a domenica 16 luglio. La Nazionale italiana si presenta alla rassegna iridata in Germania con una spedizione di nove atleti complessivi, per continuare il percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

L’Italia schiererà Verena Steinhauser, Ilaria Zane, Carlotta Missaglia, Myral Greco, Costanza Arpinelli, Michele Sarzilla, Gianluca Pozzatti, Alessio Crociani e Nicolò Strada. Grande attesa soprattutto per l’evento di chiusura della manifestazione, ovvero la staffetta mista che andrà in scena domenica 16 luglio a partire dalle ore 14.15.

Il Paese vincitore della gara conquisterà infatti ben due quote olimpiche non nominali per genere in vista della rassegna a cinque cerchi parigina. Ricordiamo che Francia (in qualità di Nazione ospitante) e Gran Bretagna hanno già ottenuto i quattro pass olimpici e non saranno quindi un fattore ad Amburgo per il discorso qualificazione a Parigi 2024.

Nel caso in cui a vincere la staffetta mista iridata sia una tra Francia e Gran Bretagna, o nel caso in cui questi due Paesi occupino i primi due gradini del podio, a conquistare i quattro pass olimpici non nominali in palio sarà la Nazione non ancora qualificata meglio piazzata all’arrivo.

