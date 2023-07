Triathlon, Mondiali staffetta mista 2023: ad Amburgo in palio 4 pass olimpici

Prosegue il periodo di qualificazione del triathlon ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: i criteri di qualificazione olimpica ne prevedevano l’inizio il 27 maggio 2022 e la fine nello stesso giorno del 2024. Saranno 55 i posti disponibili per genere.

Va ricordato che il Paese ospitante (Francia) ha già due uomini e due donne (e quindi anche la staffetta mista) qualificati, così come ha già due posti per genere assicurati la Gran Bretagna, seconda classificata proprio dietro alla Francia ai Campionati Mondiali di staffetta mista 2022, che si sono tenuti a Montreal.

Domenica 16 luglio a queste due Nazioni si unirà il Paese vincitore dei Campionati Mondiali di staffetta mista 2023, che usufruirà di due posti per genere: ad Amburgo, in Germania, alla gara che scatterà alle ore 14.15, sono iscritti 22 quartetti, tra i quali compare l’Italia.

Nel caso in cui a vincere sia una tra Francia e Gran Bretagna, o nel caso in cui questi due Paesi occupino i primi due gradini del podio, a conquistare i quattro pass olimpici non nominali in palio sarà la Nazione non ancora qualificata meglio piazzata all’arrivo.

Foto: LaPresse