Sport in tv oggi (mercoledì 12 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 12 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul Tour de France e Wimbledon. La Grande Boucle propone l’undicesima tappa: una chance per i velocisti che cercheranno di mettersi in luce e sfruttare l’occasione al meglio possibile. Sui prati di Londra, invece, in programma i quarti di finale del tabellone maschile e femminile.

Grazie alle partite odierne avremo il quadro preciso della situazione relativamente a chi sarà in semifinale e grande interesse ci sarà nella sfida tra Carlos Alcaraz e Holger Rune, con il vincitore che diventerà il più giovane semifinale dal 2007 nei Championships.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, mercoledì 12 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 12 luglio

11.00 Softball, Mondiali a Balbriggan (Irlanda): Gran Bretagna-Cina Taipei – Diretta streaming su gametime.sport.

12.05 Vela, Test event olimpico – Nessuna copertura tv/streaming.

13.05 Ciclismo, Tour de France: undicesima tappa (Clermont-Ferrand – Moulins) – Diretta tv dalle 12.45 su Eurosport1 HD, dalle 14.45 su Rai2 HD, in streaming dalle 12.45 su eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e dalle 14.45 su RaiPlay.

13.30 Softball, Mondiali a Balbriggan (Irlanda): Irlanda-Australia – Diretta streaming su gametime.sport.

14.00 Tennis, Wimbledon: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 254, Sky Sport 255 e Sky Sport 256, in streaming su SkyGo e su NOW.

14.30 Volley femminile, Europei U17: Italia-Croazia – Nessuna copertura tv/streaming.

15.00 Tiro a volo, Coppa del Mondo a Lonato (Italia): Finale Skeet donne – Diretta streaming su ISSF.

16.00 Volley, Mondiali U21: Italia-Brasile – Diretta streaming su Volleyball World Tv.

16.00 Tiro a volo, Coppa del Mondo a Lonato (Italia): Finale Skeet uomini – Diretta streaming su ISSF.

16.00 Softball, Mondiali a Balbriggan (Irlanda): USA-Botswana – Diretta streaming su gametime.sport.

17.00 Atletica, Europei U23: 20 km di marcia (femminile) – Diretta streaming su allathletics.tv.

17.30 Atletica, Europei U23: 20 km di marcia (maschile) – Diretta streaming su allathletics.tv.

19.30 Softball, Mondiali a Balbriggan (Irlanda): Cina Taipei-Irlanda – Diretta streaming su gametime.sport.

Foto: LaPresse