Tour de France, lo scatto micidiale di Pogacar: progressione di oltre 500 metri e Vingegaard staccato – VIDEO

Altri 8” rosicchiati per Tadej Pogacar. Lo sloveno ha fatto lavorare la squadra tutto il giorno nella tredicesima tappa del Tour de France 2023, l’obiettivo era quello di ripetere il capolavoro del 2020 sul Grand Colombier.

Il ritmo della UAE Emirates però non è bastato per riprendere Michal Kwiatkowski, dunque lo sloveno si è limitato ad attaccare per prendersi l’abbuono per la terza piazza.

Missione raggiunta: scatto fulminante che ha messo alle spalle la Maglia Gialla di Jonas Vingegaard. Il danese ha pagato 4” dal rivale che sommati agli altri quattro di abbuono significano solamente altri 9” di vantaggio.

VIDEO LO SCATTO BRUCIANTE DI TADEJ POGACAR SUL GRAND COLOMBIER

𝑷𝒉𝒆𝒏𝒐𝒎𝒆𝒏𝒂𝒍 𝒆𝒇𝒇𝒐𝒓𝒕 🤩 ⚔️Incredible battle as Tadej Pogacar trims the gap to Jonas Vingegaard 🔥#TDF2023 pic.twitter.com/bs9WKCbjHr — Eurosport (@eurosport) July 14, 2023

Foto: Lapresse