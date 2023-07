Tour de France, la rivelazione Rodriguez consolida il podio: Adam Yates tra obiettivo top3 e supporto per Pogacar

La battaglia per la Maglia Gialla è unica, ma, al Tour de France, anche i piazzamenti fanno molta gola ai corridori. Posizioni di lusso poi, come il podio, un obiettivo unico per tanti: se Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar hanno dato dai 5′ a salire a tutti, la sfida per la terza piazza resta molto aperta.

Al momento, con una due giorni magnifica, è balzato in top-3 Carlos Rodriguez. Il giovane iberico è sicuramente la sorpresa di questa Grande Boucle e, dopo la vittoria di ieri, anche oggi si è disimpegnato al meglio guadagnando addirittura sui rivali. La Spagna manca sul podio addirittura dal 2013 (Purito Rodriguez, terzo) e l’alfiere della Ineos Grenadiers vuole sfatare questo tabù.

Occhio però all’altro avversario che non ti aspetti. Adam Yates è arrivato a questo Tour per fare da spalla a Pogacar, ma il britannico della UAE Emirates si sta ritagliando alla grande i suoi spazi, vincendo una tappa, vestendo la Maglia Gialla e ritrovandosi in quarta piazza, ad una manciata di secondi dal podio.

L’ultimo indiziato (difficile che qualcuno da dietro riesca a recuperare) è Jai Hindley. Prima settimana ottima, seconda leggermente in calo per l’australiano che sta soffrendo in queste tappe, perdendo sempre terreno in salita.

Foto: Lapresse