Tour de France femminile 2023: Liane Lippert trionfa a Mauriac! Terza Persico, Kopecky resta in giallo

È di Liane Lippert la seconda tappa del Tour de France femminile 2023. In una frazione molto complicata con quasi 2500 metri di dislivello, lo spettacolo e il divertimento non mancano e alla fine è la tedesca della Movistar che riesce a imporsi in volata sul traguardo di Mauriac dopo 151,7 km di gara. Secondo posto per la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime), che resta dunque prima in classifica generale aumentando anche il suo vantaggio sulla seconda (ora +49” proprio su Lippert), mentre chiude terza un’ottima Silvia Persico (UAE Team ADQ).

Dopo un avvio molto veloce, si avvantaggiano Georgia Williams (EF Education-TIBCO-SVB) e Hannah Ludwig (Uno-X Pro Cycling Team). Le due battistrada collaborano e allungano, mentre dietro diverse atlete provano a evadere dal gruppo, senza però riuscirci.

Il gruppo comunque resta sempre in controllo e non lascia troppo spazio alla fuga, che vede il proprio vantaggio oscillare costantemente tra i 45” e il minuto e mezzo. A circa 80 km dal traguardo le condizioni meteo peggiorano con l’arrivo insistente della pioggia e il vento e ciò non aiuta le battistrada, che, dopo altri 25 km in fuga, vengono riprese dal plotone principale a 55 km dall’arrivo.

Si entra così nella fase finale della tappa con il gruppo compatto e dai -50 km in poi diverse atlete cercano di allungare, mentre all’interno del plotone principale cadono in diverse, tra cui Elisa Longo Borghini e Annemiek van Vleuten, che riescono però fortunatamente a ripartire subito senza gravi problemi. A 44 km dall’arrivo si forma un terzetto al comando composto da Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck), l’italiana Soraya Paladin (Canyon//SRAM Racing) e Anouska Koster (Uno-X Pro Cycling Team). Subito dopo però, Paladin e Koster si staccano e vengono risucchiate dal gruppo, mentre Kastelijn viene invece raggiunta da Eva van Agt (Jumbo – Visma) e Anouska Koster (Uno-X Pro Cycling Team)

Inizialmente questo nuovo terzetto funziona molto bene e raggiunge anche 1′ di vantaggio, ma poi sull’ultima ascesa (Cote de Tebiac, 3.4km al 5.8%) il gruppo accelera e va a riprendere le fuggitive. Negli ultimi chilometri nessun’altra atleta riesce a fare la differenza e si arriva così a giocarsi la vittoria di tappa in volata: qui diverse ragazze cercano di conquistare il successo, e alla fine è la campionessa tedesca Liane Lippert che, grazie a una grandissima accelerazione negli ultimi metri, riesca a prevalere sulla belga Lotte Kopecky, seconda, e sull’italiana Silvia Persico, terza.

