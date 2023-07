Tour de France Femmes 2023: Demi Vollering domina sul Tourmalet! Van Vleuten distrutta, classifica ipotecata

Doveva essere la giornata decisiva del Tour de France Femmes 2023 e la strada non ha certo deluso le aspettative. La tappa regina della seconda edizione della Grande Boucle ha dato i suoi verdetti, che sembrano inoltre quelli definitivi: Demi Vollering ha vinto in solitaria sul Col du Tourmalet, prendendo la Maglia Gialla e distruggendo le avversarie.

Un successo annunciato, messo in dubbio solo dall’infinita classe di Annemiek van Vleuten. La Campionessa del Mondo oggi si è dovuta però inchinare alla più giovane connazionale, in una giornata che la vede abdicare e deporre la corona. Il ritardo accusato da “AVV” al traguardo parla chiaro: 2’34”. In classifica si trova ora dunque a 2’28”, francamente troppi per pensare di recuperare domani nella cronometro conclusiva.

Demi Vollering è dunque ad un passo dal porre fine all’interminabile dominio della capitana della Movistar nei Grandi Giri, e diventare dunque la prima diversa da lei ad inserire il proprio nome in uno dei tre albi d’oro dai tempi di Anna van der Breggen al Giro d’Italia 2021. Fondamentale come sempre l’aiuto della squadra, con una Marlen Reusser incredibile ed una Lotte Kopecky che ha provato a tenere fin quando ha potuto.

Da sottolineare anche la prova di Kasia Niewiadoma, seconda all’arrivo seppure con un distacco enorme, che ha tentato l’attacco da lontanissimo e si è dovuta arrendere alla sola Vollering. Una splendida Marta Cavalli ha chiuso all’ottavo posto in cima al Tourmalet, nonostante avesse perso le ruote nella valle, dimostrando come in salita rimanga una delle migliori al mondo.

