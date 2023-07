Tour de France, Ciccone a pari punti con Powless: perché è maglia a pois e cosa dice il regolamento

La tappa quindici del Tour de France ha avuto tra i suoi grandi protagonisti Giulio Ciccone. L’abruzzese della Lidl-Trek ha infatti prima centrato la fuga giusta e poi fatto incetta di punti sui tanti GPM che il percorso odierno proponeva, passando prima al terzo posto sul Col de la Forclaz de Montmin e poi in testa Col de la Croix Fry. A fine tappa Ciccone ha dunque raggiunto quota 58, che lo vede appaiato in testa con Neilson Powless. Cosa dice il regolamento a riguardo?

Possiamo iniziare a dirvi che Giulio Ciccone vestirà la maglia a pois nella tappa di martedì, la cronometro che aprirà la terza ed ultima settimana di corse. Nonostante l’ex-aequo con Powless, l’azzurro ha infatti preso la testa della classifica. Andiamo a scoprire cosa dice il regolamento riguardo questa evenienza.

Il regolamento è molto chiaro: in caso di parità, ha la precedenza il giocatore che è passato in testa al maggior numero di GPM della più alta categoria. In pratica, si contano prima i passaggi sui GPM hors-categorie, la categoria massima, e poi discorrendo quelli di 1a, di 2a, di 3a e di 4a categoria, fino a trovare qualcosa che “rompa il pareggio”.

Nel caso specifico, nessuno dei due corridori ha “vinto” un GPM hors-categorie, ma su quelli di 1a categoria il bilancio è di 3-1 in favore di Ciccone, che ha dunque la meglio. L’abruzzese è infatti passato in testa al Col de Cou ed al Col de Feu nella tappa di ieri e, come menzionato, al Col de la Croix Fry oggi. Powless ha dalla sua invece solo il passaggio sul Col d’Aspin durante la tappa 6 e deve dunque cedere il passo.

Foto: LaPresse