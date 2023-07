Tour de France 2023: Wout van Aert si ritira per stare al fianco della moglie, secondo figlio in arrivo

Era noto che l’eventualità si sarebbe potuta verificare, e questa mattina il destino si è in qualche modo compiuto. Wout van Aert non partirà nella diciottesima tappa del Tour de France di oggi, da Moutiers a Bourg-en-Bresse. A favorire l’abbandono anche il fatto che il compagno di squadra in Jumbo-Visma, il danese Jonas Vingegaard, abbia in mano la vittoria totale.

La sostanza dei fatti sta nel fatto che il ventottenne belga non ha nessun problema di tipo fisico, anzi in questa Grande Boucle si è mosso più di una volta pur di cercare di vincere una tappa. La ragione è, semplicemente, che la moglie Sarah sta per partorire il secondo figlio.

Una necessità, dunque, umana, quella di star vicino alla compagna. L’aveva già detto a Het Laatste Nieuws: “Non ho intenzione di perdermi la nascita, voglio essere al parto“. La venuta al mondo era prevista tra la fine del Tour e i Mondiali di Glasgow, ma la situazione contingente ha evidentemente lasciato un’opzione di maggiore vicinanza aperta al tre volte iridato del ciclocross.

Wout van Aert, che era sesto nella classifica della maglia a pois con 47 punti, nella graduatoria generale era al 23° posto a un’ora, 23 minuti e 57 secondi da Vingegaard. Quattro i podi in questo Tour de France a livello di tappe: è arrivato secondo nella 2a e 15a, terzo nell’8a e 16a.

