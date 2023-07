Tour de France 2023: anche Thomas Voeckler sulla moto della discordia sul Col de la Loze. L’ex corridore multato e sospeso per un giorno

Si è verificato, ieri, durante la diciassettesima tappa del Tour de France 2023, un episodio quantomeno particolare. Sul Col de la Loze, infatti, una moto ha letteralmente bloccato diversi corridori, tra cui la maglia gialla Jonas Vingegaard, impedendo loro di passare. Grande è stato lo scompiglio, ma alla fine dei conti non ci sono stati problemi.

Quel che risulta al limite dell’incredibile è che la moto bloccante era di France Télévisions, che irradia il Tour nelle case dei francesi e in quelle internazionali da decenni. Alla guida c’era Joël Chary, che come passeggero aveva nientemeno che Thomas Voeckler, l’ex professionista (oggi direttore sportivo della Nazionale francese) che, tra 2004 e (soprattutto) 2011, ha vestito per venti giorni la maglia gialla.

Già si era verificato un incidente simile nella giornata di domenica, quando a essere bloccato era stato Tadej Pogacar. In sostanza, di lì l’organizzazione aveva dato delle raccomandazioni, evidentemente non rispettate.

Questo ha portato i commissari a multare (500 franchi svizzeri, poco meno di 520 euro al cambio) e fermare i due protagonisti al contrario: gli spettatori della Grande Boucle, dunque, oggi non daranno supporto al commento della frazione. Voeckler tornerà domani, dato che la sospensione è di un giorno.

Foto: LaPresse