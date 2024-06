Atletica, Catalin Tecuceanu si regala il bronzo: podio agli Europei, prima gioia sugli 800

Catalin Tecuceanu ha conquistato la medaglia di bronzo sugli 800 metri agli Europei 2024 di atletica leggera, regalandosi così il primo alloro internazionale della carriera. Il mezzofondista italiano si era presentato con grandi ambizioni allo Stadio Olimpico di Roma, dopo aver corso in 1:44.01 ad Asti ed essersi ben espresso nei due turni preliminari nella capitale.

Il veneto di origini rumene, quarto agli ultimi Mondiali Indoor su questa distanza, non aveva nascosto di voler andare a caccia del titolo continentale, ma probabilmente sono mancate un po’ le energie per cercare il grande colpaccio di fronte al proprio pubblico. Catalin Tecuceanu, che in una gara secca potrebbe davvero attaccare il mitico record italiano di Marcello Fiasconaro, ha preso il comando della gara nelle prime battute e si è poi accodato a Tual, Attaoui e De Arriba al suono della campana.

Si sperava nella sua proverbiale volata in rimonta nell’ultimo giro, come era solito fare lo scorso anno, ma oggi l’azzurro non ne aveva abbastanza ed è riuscito “soltanto” a superare lo spagnolo Alvaro De Arriba, meritandosi il terzo posto con il tempo di 1:45.50. A vincere la gara è stato il francese Gabriel Tual con il crono di 1:44.87, che merita il primo titolo della carriera a 26 anni e che precede lo spagnolo Mohamed Attaoui (1:45.20).