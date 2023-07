Tour de France 2023, tappa di oggi Moûtiers-Bourg-en-Bresse: orari, percorso, favoriti. Philipsen il più atteso

Diciottesima tappa per il Tour de France 2023. Dopo la cronometro e lo spettacolo della frazione di ieri, ecco che arriva la calma con una giornata sulla carta semplice. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO

Sono 184,9 i chilometri da Moûtiers a Bourg-en-Bresse. Percorso praticamente tutto pianeggiante, intervallato solamente da due GPM di quarta categoria: Côte de Chambéry-le-Haut (1,6 km al 4,1%) e la Côte de Boissieu (2,4 km al 4,7%). Dall’ultimo scollinamento all’arrivo in ogni caso è tutta pianura.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Da capire se il plotone riuscirà a tenere chiusa la corsa e a non lasciare andare la fuga. In ogni caso la volata vedrà nuovamente il dominio di uno strepitoso Jasper Philipsen in Maglia Verde? Il belga dell’Alpecin-Deuninck resta favorito, ma occhio a Dylan Groenewegen (Jayco AlUla che cercherà sicuramente di impensierirlo). In caso di volata occhio anche a Mads Pedersen (Lidl-Trek) e Bryan Coquard (Cofidis).

ORARI

La diciottesima tappa del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14.45 e a pagamento su Eurosport 1 dalle 13.00. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14.45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.00. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle prime battute della tappa.

PROGRAMMA DICIOTTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Giovedì 20 luglio

Moûtiers-Bourg-en-Bresse (184,9 km)

Orario di partenza: 13.05

Orario d’arrivo: 17.31 circa

DICIOTTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 dalle 13.00

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 13.00

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.50