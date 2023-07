Tour de France 2023, tappa di oggi Saint-Léonard-de-Noblat-Puy de Dôme: orari, percorso, favoriti. Scontro tra Vingegaard e Pogacar

Va a chiudersi la prima settimana del Tour de France 2023: in scena oggi la nona tappa, Saint-Léonard-de-Noblat – Puy de Dôme, altro arrivo in salita prima del giorno di riposo. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO

182,4 chilometri da percorrere, si va vicino ai 3500 metri di dislivello per questo tappone sul Massiccio Centrale. Prima parte di tappa mossa, con il traguardo volante di Lac de Vassiviere che tira verso l’alto. Poi i primi due GPM di giornata: Côte de Felletin (2,1 km al 5,2%) e Côte de Felletin (2,1 km al 5,2%). Dopo 40 chilometri spazio al terza categoria di Côte de Pontaumur (3,3 km al 5,3%), ma l’attesa è tutta per il gran finale. Dopo tantissimi anni si torna a scalare infatti il durissimo Puy de Dôme (13,3 km al 7,7%, ma gli ultimi chilometri che vanno sempre in doppia cifra).

ALTIMETRIA

FAVORITI

L’attesa è tutta per la sfida tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar: il danese della Jumbo-Visma è in Maglia Gialla e deve difendersi dall’attacco dello sloveno dell’UAE Emirates. L’unico che può provare a stare vicino a questa coppia è Jai Hindley (BORA – hansgrohe), gli altri invece dovranno solamente difendersi. Occhio alla fuga da lontano che oggi potrebbe giocarsi il successo di tappa: potrebbero esserci ribaltamenti in classifica, l’Italia punta su Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) che sfida Felix Gall (AG2R Citroen) per la Maglia a Pois.

ORARI

La nona tappa del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14.45 e a pagamento su Eurosport 1 dalle 13.00. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14.45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.00. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle prime battute della tappa.

PROGRAMMA NONA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Domenica 9 luglio

Saint-Léonard-de-Noblat-Puy de Dôme (182,4 km)

Orario di partenza: 13.30

Orario d’arrivo: 18.05 circa

NONA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 dalle 13.00

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 13.00

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 13.00