Tour de France 2023, tappa di oggi Passy–Combloux: orari, percorso, favoriti. Pogacar vs Vingegaard a cronometro

Dopo il giorno di riposo al Tour de France 2023 ci si lancia verso la terza e decisiva settimana. Appuntamento oggi con la prima ed unica cronometro individuale della Grande Boucle: la Passy-Combloux. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

ALTIMETRIA E PERCORSO

22,4 chilometri da percorrere. Non sarà assolutamente una prova contro il tempo da specialisti: pronti, via e la Côte de la Cascade de Cœr (1,3 km all’8,5%). Poi un tratto pianeggiante e si andrà verso la salita finale: 6,3 chilometri totali al 6,6%, ma il GPM è posto nella prima parte, con la Côte de Domancy (2,5 km al 9,4%), poi si continuerà a salire fin sul traguardo.

FAVORITI

Chi se non Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar? Ennesima sfida tra il danese della Jumbo-Visma e lo sloveno della UAE Emirates, ovviamente i più attesi anche per il successo di tappa oltre che per la battaglia per la Maglia Gialla. Occhio anche a Carlos Rodriguez che può ben disimpegnarsi in una prova del genere. Altri possibili nomi per il successo sono quelli di Mikkel Bjerg (UAE Emirates), Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) e Wout van Aert (Jumbo-Visma).

PROGRAMMA SEDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Martedì 18 luglio

Sedicesima tappa: Passy – Combloux (167.2km)

Orario di partenza primo corridore: 13:05

Orario d’arrivo ultimo corridore: 17.35 circa

SEDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 HD dalle 12.45

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 12.45

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.50