Tour de France 2023, tappa di oggi Moirans-en-Montagne – Poligny: orari, percorso, favoriti. Giornata per le fughe

Terzultima tappa per il Tour de France 2023: in scena oggi la Moirans-en-Montagne – Poligny che anticipa l’ultima sfida in montagna e la passerella conclusiva in quel di Parigi. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con programma, percorso e favoriti.

ALTIMETRIA E PERCORSO

172,8 chilometri da percorrere ricchi di strappi e senza un metro di pianura, se non proprio sul finale. Poco dopo il via spazio alla Côte du Bois de Lionge (1.9 km al 5.7% di pendenza media). Parte intermedia senza salite, poi, nel momento decisivo, spazio alla Côte d’Ivory (2.3 km al 6.1%), con scollinamento a 25 chilometri dall’arrivo. Da lì in poi un ultimo tratto pianeggiante verso Poligny.

FAVORITI

Giornata favorevole alle fughe, saranno veramente tanti i corridori che andranno a cercare l’attacco giusto. A partire da Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) e Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), spesso e volentieri protagonisti. Occhio anche a Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) e Biniam Girmay (Intermarché – Circus – Wanty). In casa Italia potrebbe provarci Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost).

PROGRAMMA DICIANNOVESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE

Venerdì 21 luglio

Diciannovesima tappa: Moirans-en-Montagne – Poligny (172.8km)

Orario di partenza: 13:15

Orario d’arrivo: 17.15 circa

DICIANNOVESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 HD dalle 13.00

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 13.00