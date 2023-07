Tour de France 2023: il borsino della tappa di oggi. Philipsen il favorito ma le trappole sono dietro l’angolo

Il Tour de France 2023 è arrivato ormai alle battute finali. Oggi si corre la tappa numero 19, 172,8 km da Moirans-en-Montagne a Poligny con un percorso insidioso ma tutto sommato piuttosto semplice. Saliscendi continuo nei primi 95 km, poi un lungo tratto di discesa prima della Côte d’Ivory, 2.3 km al 6.1% con scollinamento a 29 km dal traguardo, unico punto in cui qualcuno potrà provare ad indurire la corsa. Finale con un paio di piccoli strappi e rettilineo finale in leggera salita.

L’impressione dunque è che quella odierna sia ancora una tappa da fuga, ma il percorso “frastagliato” si adatta perfettamente ad un attacco dalla fuga. Quanto accaduto ieri ha reso evidente come le squadre non hanno più le forze per gestire al meglio la corsa e saranno in tantissimi quelli che proveranno ad attaccare da lontano, seppur con strategie ed intenzioni diverse.

Possibile anche che vedremo molte ruote veloci lanciarsi nella fuga, compreso il grande favorito Jasper Philipsen, che non vorrà farsi scappare la seconda chance consecutiva di completare un eccezionale pokerissimo. Il suo rivale, data anche la leggera pendenza dell’arrivo, potrà essere Mads Pedersen, sempre a suo agio in questo tipo di percorsi. Lo stesso varrà anche per Biniam Girmay e Christophe Laporte, due che non saremo stupiti di vedere all’attacco molto presto.

In chiave Italia la tapa di ieri ci ha restituito un Luca Mozzato ed un Matteo Trentin piuttosto brillanti e la tappa odierna si adatta anche meglio alle loro caratteristiche. Da tenere d’occhio anche gli altri sprinter come Cees Bol, Jordi Meeus, Dylan Groenewegen, Bryan Coquard e Alexander Kristoff, così come uomini più resistenti come Corbin Strong, Alex Aranburu, Magnus Cort, Peter Sagan e Jasper De Buyst. Da menzionare infine anche degli uomini da classica che potrebbero lanciarsi sulla Côte d’Ivory: su tutti Mathieu van der Poel, Matej Mohoric, Valentin Madouas e Rasmus Tiller.

BORSINO FAVORITI DICIANNOVESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE

***** Jasper Philipsen,

**** Mads Pedersen, Biniam Girmay,

*** Christophe Laporte, Luca Mozzato, Bryan Coquard, Corbin Strong,

** Cees Bol, Dylan Groenewegen, Jordi Meeus, Alexander Kristoff, Magnus Cort, Jasper De Buyst,

* Mathieu van der Poel, Matej Mohoric, Valentin Madouas, Rasmus Tiller, Peter Sagan, Alex Aranburu, Matteo Trentin

Foto: LaPresse