Ciclismo, torna la famiglia Polti! Sarà sponsor della squadra di Basso e Contador dal 2024!

Un ritorno dopo ben ventitré anni di assenza. Nel 2024 tornerà infatti a “correre” la famiglia Polti, azienda comasca con sede a Bulgarograsso che ha ha accompagnato il mondo del ciclismo per 17 lunghi anni continuativi, partecipando dodici volte al Giro d’Italia e sette al Tour De France, prendendo parte anche ad altre corse come la Vuelta di Spagna e il Giro delle Fiandre. Il marchio, come riporta “La provincia di Como“, sarà sponsor della Eolo Kometa Cycling Team di Ivan Basso e Alberto Contador. L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri, giovedì 20 luglio.

Non sono ancora stati resi noti i dettagli economici della nuova partnership sancita tra l’azienda e la società. E’ certo però che durante l’accordo, di natura triennale, Polti sosterrà sia la squadra professionistica che il settore giovanile, dunque anche le formazioni under 23 e Juniores.

Grande la soddisfazione di Francesca Polti, Presidente e Amministratore Delegato di Polti SPA: “Rinnovarsi mantenendo i valori del passato, quelli trasmessi dalla famiglia, è la mia visione del futuro. Il ritorno di Polti nel ciclismo vuole rappresentare questa visione e creare un’autentica sinergia di valori con un team ciclistico che ha un progetto in grado di sostenere gli obiettivi di Polti, azienda in continua evoluzione. Mio padre è appassionato di questo sport, ha avuto un legame forte con le squadre, con i manager e con i corridori che gli hanno regalato molte soddisfazioni: è pronto a sostenere la squadra facendo tesoro della sua esperienza e della passione che ha sempre avuto per il ciclismo“.

Ricordiamo che l’azienda produttrice di elettrodomestici è stata uno sponsor di successo supportando la squadra di Gianluigi Stanga tra il 1983 e il 2000 raggiungendo traguardi molto importanti, tra cui spicca la vittoria del 1999 al Giro d’Italia con Ivan Gotti (sotto il nome di Team Polti). Non sono mancate poi le tante vittorie di tappa con Lombardi, Gualdi e Cassani oltre che cinque i trionfi di giornata e la maglia a pois di Virenque al Tour De France, sempre nel 1999.

Foto: Olycom