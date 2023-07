Tour de France 2023, tappa di oggi Clermont-Ferrand – Moulins: orari, percorso, favoriti. Fuga o velocisti?

Tempo di undicesima tappa per il Tour de France 2023. Oggi in scena la Clermont-Ferrand – Moulins: altra giornata dedicata alle fughe o ci sarà spazio per i velocisti? Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

ALTIMETRIA E PERCORSO

A differenza di ieri, la prima parte di questa frazione di 179,8 chilometri non presenta molte insidie. Dopo 30 chilometri si approccia la Côte de Chaptuzat-Haut (1.9 km al 4.9%) e subito dopo la Côte du Mercurol (2.9 km al 4.4%). Successivamente traguardo volante e poi tanta pianura che sarà interrotta solamente dalla Côte de la Croix Blanche (1.7 km al 5.1%).

FAVORITI

Sarà fuga o sarà volata? La prima parte del percorso può lanciare un attacco da lontano, con ovviamente Wout van Aert (Jumbo-Visma) e Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) che vogliono essere protagonisti. Occhio però che entrambi potrebbero decidere di restare in gruppo per aiutare i compagni (la Maglia Gialla Vingegaard e la Maglia Verde Philipsen). Proprio lo stesso Jasper Philipsen è il favoritissimo per il successo, a sfidarlo Caleb Ewan (Lotto Dstny), Phil Bauhuas (Bahrain-Victorious), Mads Pedersen (Lidl – Trek).

PROGRAMMA UNDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Mercoledì 12 luglio

Undicesima tappa: Clermont-Ferrand – Moulins (179.8km)

Orario di partenza: 13.05

Orario d’arrivo: 17.20 circa

UNDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 HD dalle 12.45

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 12.45

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12:50