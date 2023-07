LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: tornano in scena i velocisti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa del Tour de France 2023, la Clermont-Ferrand-Moulins di 179,8 chilometri. Dopo la frazione mossa di ieri, arriva una nuova opportunità per i velocisti, che torneranno così protagonisti dopo l’ultimo sprint di Limoges vinto da Mads Pedersen.

Frazione che non prevede troppe difficoltà. Dopo una trentina di chilometri si scala la Cote de Chaptuzat-Haut, 1900 metri al 5%, seguita quasi immediatamente dalla Cote du Mercurol (2,9 km al 4,6%). Sprint intermedio a Lapeyrouse dopo 70 chilometri, poi leggera discesa fino alla Cote de la Croix Blanche di 1600 metri al 5,4%. Da lì mancheranno 60 chilometri al traguardo, alquanto tranquilli.

Con un arrivo assai probabile allo sprint, il favorito d’obbligo è Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), già vincitore di tre tappe in questa Grande Boucle e titolare della maglia verde. In tanti proveranno a mettergli i bastoni tra le ruote come Mads Pedersen (Lidl-Trek), Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious), Wout Van Aert (Jumbo-Visma) e Fabio Jakobsen (Soudal-QuickStep), se sarà in condizione. Italia che basa le proprie speranze su Luca Mozzato (Arkea-Samsic).

L’undicesima tappa del Tour de France 2023, da Clermont-Ferrand a Moulins, comincerà alle ore 13.05 con la partenza dal chilometro zero. La DIRETTA LIVE di OA Sport inizierà alle ore 12.50, per non perdere nemmeno una pedalata in corsa. BUON DIVERTIMENTO!

Foto: LaPresse