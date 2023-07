Tour de France 2023, tappa di oggi Châtillon-Sur-Chalaronne – Grand Colombier: orari, percorso, favoriti. Sfida Vingegaard-Pogacar

Massiccio del Giura per il Tour de France 2023. In attesa delle Alpi arriva un altro arrivo in salita per la Grande Boucle: in scena oggi la Châtillon-Sur-Chalaronne – Grand Colombier, tredicesima tappa. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO

Tappa breve ma intensa. 137,8 chilometri, prima parte di circa 80 chilometri pianeggiante, poi si inizia a salire verso il traguardo volante. Leggera discesa e spazio alla salita finale, il punto principale della giornata. 17,4 chilometri a 7,1% di pendenza media con arrivo in vetta a 1501 metri di altitudine. Ascesa che presenta tratti duri (oltre il 10%) e altri di respiro, ma che sicuramente farà la differenza.

ALTIMETRIA

FAVORITI

L’attesa è tutta per lo scontro diretto: Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) contro Tadej Pogacar (UAE Emirates). Il danese sfrutterà il lavoro di squadra per dettare il ritmo, lo sloveno sicuramente proverà ad andare all’attacco, con lo stato mentale favorevole per cercare di recuperare i 17” di distacco in classifica. Bella battaglia anche per il podio: da Jai Hindley (Bora-hansgrohe) a Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) passando per Simon Yates (Jayco AlUla).

ORARI

La tredicesima tappa del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14.45 e a pagamento su Eurosport 1 dalle 13.30. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14.45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.30. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle prime battute della tappa.

PROGRAMMA TREDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Venerdì 14 luglio

Châtillon-Sur-Chalaronne-Grand Colombier (137.8 km)

Orario di partenza: 13.45

Orario d’arrivo: 17.12 circa

TREDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 dalle 13.30

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 13.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 13.30