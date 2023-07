Tour de France 2023, tappa di oggi Annemasse-Morzine les Portes du Soleil: orari, percorso, favoriti. Pogacar a caccia della Maglia Gialla

Continua lo spettacolo del Tour de France 2023: in scena oggi la quattordicesima tappa, la Annemasse-Morzine les Portes du Soleil. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO

Sono 151,8 i chilometri in programma, ma le salite saranno tantissime, con oltre 4000 metri di dislivello. Si comincia subito con un terza categoria: Col de Saxel (4,2 km al 4,6%). Neanche il tempo per rifiutare ed ecco il prima categoria del Col de Cou (7 km al 7,4%). Falsopiano, traguardo volante e poi il gran finale. Prima il Col de la Ramaz (13,9 km al 7,1% e punte al 12%), poi discesa e si va verso il Col de Joux Plane (11,6 km all’8,5% con gli ultimi 6 km mai sotto il 9%) che assegna anche secondi bonus in vetta. Discesa molto tecnica verso l’arrivo.

ALTIMETRIA

FAVORITI

È il giorno di Tadej Pogacar in Maglia Gialla? Lo sloveno della UAE Emirates sembra in formissima e restano solamente 9” da recuperare a Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), attuale leader della classifica generale. Visto un finale tecnico in discesa il favorito però sembra essere Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), brillantissimo ieri e pronto a gettarsi nelle curve, provando anche a guadagnare secondi. Occhio alla fuga: da Thibaut Pinot a Giulio Ciccone, tanti i nomi di corridori che cercheranno l’attacco giusto e ci sarà nuovamente una battaglia lunghissima.

ORARI

La quattordicesima tappa del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14.45 e a pagamento su Eurosport 1 dalle 12.45. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14.45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.45. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle prime battute della tappa.

PROGRAMMA QUATTORDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Sabato 15 luglio

Annemasse-Morzine les Portes du Soleil (151,8 km)

Orario di partenza: 13.05

Orario d’arrivo: 17.18 circa

QUATTORDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 dalle 12.45

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 12.45

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.50