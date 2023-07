Tour de France 2023 in tv oggi: orario d’inizio 15 luglio, programma RAI ed Eurosport, streaming

Si svolgerà oggi, sabato 15 luglio 2023, la quattordicesima tappa della 110ma edizione del Tour de France. Il programma odierno prevede una frazione molto complicata con partenza da Annemasse alle ore 13:05 e arrivo, dopo 151,8 chilometri, sul traguardo di Morzine les Portes du Soleil.

Dopo la complicata tappa di ieri, quest’oggi ce ne sarà una ancora più difficile. In tutto i corridori dovranno affrontare cinque GPM (uno di terza categoria, tre di prima e un Hors Catégorie), prima di arrivare alla discesa del Col de la Ramaz che porterà i corridori fino alla linea del traguardo.

La quattordicesima frazione del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14:45 e a pagamento su Eurosport 1 HD dalle 12.45. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14:45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.45. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle 13:00.

PROGRAMMA QUATTORDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Sabato 15 luglio

Quattordicesima tappa: Annemasse – Morzine les Portes du Soleil (151.8km)

Orario di partenza: 13:05

Orario d’arrivo: 17:15 circa

QUATTORDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

