Tour de France 2023, Tadej Pogacar: “Sono molto felice per il successo di Mohoric. Oggi proverò a vincere la tappa”

Tadej Pogacar si mostra un uomo dal cuore enorme. Nonostante il momento difficile che sta passando al Tour de France 2023 (il classe 1998 si è ormai arreso al danese Jonas Vingegaard), lo sloveno della UAE Team Emirates si è reso protagonista ieri di un bellissimo gesto. Nello specifico, il nativo di Klanec si è commosso per la vittoria di tappa del connazionale Matej Mohoric (Bahrain – Victorious) e ha in seguito rilasciato delle bellissime parole.

“Matej stava piangendo quando l’ho abbracciato – ha dichiarato Pogacar dopo l’arrivo di ieri (fonte: Spaziociclismo) –. Anche io sono molto emozionato per il suo successo. È incredibile che abbia vinto in questo modo fantastico. Sono molto orgoglioso e veramente felice per lui”.

Lo sloveno ha poi parlato anche della frazione odierna (sabato 22 luglio): “Sarà una tappa di montagna molto dura. Spero che le mie gambe, il mio fisico e la mia testa abbiano recuperato. Sono stati giorni molto duri. Vedremo come starò domani. Oggi stavo meglio di ieri. Abbiamo una squadra forte e la useremo per provare a vincere la tappa“.

Foto: LaPresse