Tour de France 2023, Simon Yates: “Alla fine ho avuto i crampi, sono molto felice per Adam”

Prima tappa agrodolce per Simon Yates al Tour de France 2023. Grazie a un grande scatto a circa 8 km dal traguardo, il corridore del Team Jayco AlUla se ne è andato insieme al suo fratello gemello Adam Yates e si è poi giocato il successo sul traguardo di Bilbao, avendo però la peggio e chiudendo per secondo con 4” di ritardo. Da una parte si tratta dunque di una vittoria mancata, ma dall’altra di un ottimo risultato in chiave classifica generale, visto che il britannico ha guadagnato secondi sugli altri big.

“L’approccio alla salita è stato complicato, con solo Harper al mio fianco mentre altre squadre erano ancora in 4-5 – ha raccontato Simon dopo l’arrivo -. Abbiamo fatto fatica a prender posizione, sono rimasto così un po’ chiuso. Quando gli uomini UAE hanno iniziato ad alzare il ritmo non sono riuscito a risalire perché c’era tantissimo pubblico. A quel punto ho perso un po’ terreno, ma verso la cima sono riuscito a rientrare su un gruppetto che inseguiva“.

Il corridore del Team Jayco AlUla ha poi proseguito: “Quando siamo rientrati sui primi sono ripartito subito seguendo Adam, che a quel punto ha chiesto se poteva collaborare a Pogacar che gli ha detto di sì. Penso che quando ha visto che ero io a rientrare, l’ho messo in una situazione difficile (sorride, n.d.r.), infatti all’inizio si era messo a ruota. Io dovevo comunque provare a giocare le mie carte, perché sapevo che tanto non ce la potevo fare contro corridori veloci in un finale come questo, mentre con lui potevo provarci. Alla fine purtroppo ho avuto i crampi, ma ci saranno altre occasioni”.

Simon Yates ha concluso parlando di suo fratello: “Ovviamente sono molto contento per Adam, che vince per la prima volta al Tour e in un Grande Giro. Abbiamo un rapporto stupendo quindi sono entusiasta per lui, anche se chiaramente sono anche deluso per me, visto che siamo anche molto competitivi fra noi (sorride, n.d.r.). Spero di riuscire a prendermi la rivincita nei prossimi giorni“.

Foto: LaPresse