Tour de France 2023, Pogacar stacca ancora Vingegaard sul Grand Colombier, tappa a Kwiatkowski

Impresa per Michal Kwiatkowski nella tredicesima tappa del Tour de France 2023. Il polacco della Ineos Grenadiers trova la fuga giusta e riesce a beffare il plotone in rimonta sull’arrivo in salita sul Grand Colombier. L’ex campione del mondo torna alla vittoria alla Grande Boucle a 3 anni di distanza. Soffre ancora Jonas Vingegaard che cede nello scontro diretto con Tadej Pogacar ma resta in vetta alla classifica generale.

Partenza anche oggi devastante: nella prima ora sono stati percorsi oltre 52 chilometri. Di forza è andata via la fuga, con venti corridori all’attacco: Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), Quentin Pacher (Groupama – FDJ), Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost ), James Shaw (EF Education-EasyPost), Kasper Asgreen (Soudal – Quick Step), Matej Mohorič (Bahrain – Victorious), Fred Wright (Bahrain – Victorious), Jasper Stuyven (Lidl – Trek), Adrien Petit (Intermarché – Circus – Wanty), Mike Teunissen (Intermarché – Circus – Wanty), Georg Zimmermann (Intermarché – Circus – Wanty) Nelson Oliveira (Movistar Team), Hugo Houle (Israel – Premier Tech), Luca Mozzato (Team Arkéa Samsic), Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny), Maxim Van Gils (Lotto Dstny), Cees Bol (Astana Qazaqstan Team), Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team), Anthon Charmig (Uno-X Pro Cycling Team) e Pierre Latour (TotalEnergies).

La UAE Emirates ha però prontamente reagito, lasciando il distacco degli attaccanti sotto controllo (4′ all’imbocco dell’ascesa conclusiva). A prendere l’iniziativa davanti è stato un super Kwiatkowski che addirittura ha contenuto la rimonta del plotone (sempre guidato dalla squadra di Pogacar) con un ritmo eccellente.

A provare la rimonta Adam Yates (UAE Emirates), ma Kwiatkowski è stato implacabile ed ha agguantato un successo spettacolare. Seconda posizione per van Gils che è riuscito a resistere alla rimonta eccezionale di Pogacar: lo sloveno ha lanciato l’attacco negli ultimi 600 metri ed è riuscito a togliersi di ruota la Maglia Gialla Vingegaard, staccato di 4” (per il capitano dell’UAE Emirates anche abbuono di 6”). Poco dietro Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), Jay Hindley (Bora-hansgrohe) e i due gemelli Yates.

Foto: Lapresse