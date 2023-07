Tour de France 2023: partenza a tutta, poi arriva la fuga. Trionfa Ion Izagirre

Non sono ancora arrivate le Alpi, ma al Tour de France 2023 non manca mai lo spettacolo. Show assoluto nella dodicesima tappa con arrivo a Belleville-en-Beaujolais: la fuga prende poi il largo e a trionfare è Ion Izagirre, che conquista il secondo successo della carriera alla Grande Boucle, il secondo anche per la Cofidis in questa edizione. Tranquillità invece per gli uomini di classifica: sempre in giallo Jonas Vingegaard.

Prime due ore di gara come forse non abbiamo mai visto in una corsa a tappe. Partenza a tutta, si muovono tutti i big: van Aert, van der Poel, Alaphilippe. Ci provano anche gli azzurri con Bettiol e Ciccone e a tratti si spezza il gruppo, con Vingegaard e Pogacar costretti a muoversi in prima persona.

La fuga è andata via a circa 100 chilometri dall’arrivo. All’attacco Thibaut Pinot (Groupama – FDJ), Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Andrey Amador (EF Education-EasyPost), Mads Pedersen (Lidl – Trek), Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Guillaume Martin e Ion Izagirre (Cofidis), Ruben Guerreiro e Matteo Jorgenson (Movistar Team), Dylan Teuns (Israel – Premier Tech), Victor Campenaerts (Lotto Dstny), Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies).

Il gruppo si è rialzato, nonostante un tentativo dell’AG2R Citroen prima e Ineos Grenadiers proprio, più a limitare i distacchi che a cercare di vincere la tappa. Il successo se lo sono giocati davanti: van der Poel ha tentato l’anticipo sulle salite, ma il colpo giusto l’ha messo a segno Izagirre sul Col de la Croix Rosier.

L’iberico ha guadagnato da subito sui rivali e si è involato verso la vittoria. Seconda piazza per Burgaudeau, poi Jorgenson. Gruppo che è giunto a più di 4′.

Foto: Rini Kools/Shutterstock.com